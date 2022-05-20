Генсек Совета Европы: Я никогда не забуду Бородянку и Ирпень 20 мая, 18:37 Цей матеріал також доступний українською Ирпень, 29 марта (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что никогда не забудет Бородянку и Ирпень, где российские оккупанты убивали мирных жителей.

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Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Она напомнила, что на прошлой неделе посетила Украину.

«На прошлой неделе я была в Киеве в День Европы, чтобы наглядно показать, где настоящее и будущее Украины. Я своими глазами видела разрушения и страдания, вызванные жестокой агрессией России, которая, к сожалению, продолжается до сих пор. Я никогда не забуду Бородянку и Ирпень», — заявила она.

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Она добавила, что зверства России и ее армии в Украине подтверждают, что решение об исключении России из Совета Европы было правильным.

«Поддержка Украины является абсолютным приоритетом. Именно поэтому мы поддерживаем Генеральную прокуратуру Украины в расследовании грубых нарушений прав человека. Именно поэтому мы вместе с украинскими властями решили пересмотреть наш План действий в свете реальной ситуации на местах», — добавила генеральный секретарь Совета Европы.

Она отметила, что как только насилие закончится, Совет Европы поможет Украине дополнительным комплексом мер, адаптированных к ситуации.

«Я также хотела бы добавить, что скоро мы вновь откроем наш офис в Киеве. Это решение является символом нашей решимости стоять на стороне украинских властей и народа, чье мужество является великим уроком», — сообщила она.

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