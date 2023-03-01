«Достаточно доказательств». Генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником 1 марта, 22:58 Евгений Пригожин (Фото:скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал военным преступником российского олигарха и хозяина кремлевской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщает агентство AFP.

Во время слушаний в Сенате в среду, 1 марта, Гарланд напомнил, что Минюст США помогает Украине расследовать военные преступления, совершенные после вторжения России, в том числе преступления «вагнеровцев».



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«Господин Пригожин, который этим руководит, по моему мнению, является военным преступником», — сказал он и отметил, что у ведомства «более чем достаточно доказательств», чтобы он мог говорить об этом.

Гарланд добавил, что боевики ЧВК ответственны за атаки на украинцев на Донбассе и вербовку заключенных в российских тюрьмах, и назвал их действия «непостижимыми».

США 26 января признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией. По данным США, с начала полномасштабного вторжения России «вагнеровцы» потеряли в Украине более 30 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч погибших.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в середине января говорил, что ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. Из них 29 543 ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.