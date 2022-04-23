Гарантии безопасности сделают Украину «неуязвимой» для нападений в будущем — Джонсон

23 апреля, 00:02
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Борис Джонсон (Фото:ОПУ)

Борис Джонсон (Фото:ОПУ)

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что гарантии безопасности Украине сделают страну «неуязвимой» для нападений в будущем. Он также заявил, что сегодня нужно помочь украинским защитникам отразить российскую угрозу.

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Об этом сообщает The Guardian.

Он также подчеркнул, что западные союзники готовятся предложить Украине гарантии безопасности, которые сделают страну «неуязвимой» для будущего нападения России. По его словам, также необходимо разработать долгосрочное видение места Киева в «архитектуре безопасности» Европы.

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При этом Джонсон отметил, что гарантии безопасности Украине не будут работать, как 5-я статья Устава НАТО, когда нападение на одну страну Альянса считается нападением на всех членов. Глава правительства уточнил, что это будет предполагать «сдерживание путем воспрепятствования».

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Британский премьер также призвал немедленно усилить военную поддержку Украины. Он добавил, что война с Россией может затянуться на длительный период.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

В Офисе президента рассказали НВ, что сейчас переговоры проходят «крайне тяжело», но продолжаются онлайн в рабочих подгруппах.

Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче 5-й статьи Договора НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны предоставить помощь Украине в случае военной агрессии.

Зеленский заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

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По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по оккупированному Крыму и Севастополю. Вопросы оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Она может состояться, когда делегации завершат работу над документами.

Решение о возможном нейтралитете будет приниматься на всеукраинском референдуме. Представители Украины неоднократно отмечали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Борис Джонсон Война России против Украины

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