Гарантии безопасности сделают Украину «неуязвимой» для нападений в будущем — Джонсон
Борис Джонсон (Фото:ОПУ)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что гарантии безопасности Украине сделают страну «неуязвимой» для нападений в будущем. Он также заявил, что сегодня нужно помочь украинским защитникам отразить российскую угрозу.
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Об этом сообщает The Guardian.
Он также подчеркнул, что западные союзники готовятся предложить Украине гарантии безопасности, которые сделают страну «неуязвимой» для будущего нападения России. По его словам, также необходимо разработать долгосрочное видение места Киева в «архитектуре безопасности» Европы.
При этом Джонсон отметил, что гарантии безопасности Украине не будут работать, как 5-я статья Устава НАТО, когда нападение на одну страну Альянса считается нападением на всех членов. Глава правительства уточнил, что это будет предполагать «сдерживание путем воспрепятствования».
Британский премьер также призвал немедленно усилить военную поддержку Украины. Он добавил, что война с Россией может затянуться на длительный период.
После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.
В Офисе президента рассказали НВ, что сейчас переговоры проходят «крайне тяжело», но продолжаются онлайн в рабочих подгруппах.
Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче 5-й статьи Договора НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны предоставить помощь Украине в случае военной агрессии.
Зеленский заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.
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