Финляндия предоставит Украине партию оборонного вооружения 19 апреля, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Президент Финляндии Саули Нииностио по предложению правительства принял решение оказать Украине дополнительную военную помощь — оборонное оборудование.

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Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии.

Из соображений безопасности ведомство не раскрывает никакой информации о содержании посылки, способах доставки и сроках оказания помощи. Только отмечается, что дополнительная помощь учитывает потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии.

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