Финляндия предоставит Украине партию оборонного вооружения

19 апреля, 20:02
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Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

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Президент Финляндии Саули Нииностио по предложению правительства принял решение оказать Украине дополнительную военную помощь — оборонное оборудование.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии.

Из соображений безопасности ведомство не раскрывает никакой информации о содержании посылки, способах доставки и сроках оказания помощи. Только отмечается, что дополнительная помощь учитывает потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Оборона Военная помощь Финляндия Война России против Украины

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