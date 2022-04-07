Финляндия планирует вступить в НАТО, несмотря на угрозы РФ

7 апреля, 20:32
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Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Флаг Финляндии (Фото:Hietaparta / pixabay)

Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО, заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает Göteborgs Posten, цитирую газету Iltalehti.

Президент Финляндии Саули Ниинистё уточнил, что решение по членству в НАТО страна может принять в течение первых двух недель мая 2022 года.

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После этого вопрос должен быть рассмотрен парламентом.

6 апреля первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что возможное вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для российских ответных мер.

3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране пора серьезно пересмотреть свою позицию в отношении НАТО из-за войны России против Украины.

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В Финляндии петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые 50 тысяч подписей, теперь она попадет на рассмотрение в парламент.

В финской службе безопасности предупредили, что в ближайшие месяцы Россия развернет кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении страны в НАТО.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Финляндия Россия - Финляндия

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