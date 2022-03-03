ЕС готовится предоставить временную защиту беженцам из Украины 3 марта, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины прибывают в Пшемысль, Польша, 3 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Евросоюз предоставит временную защиту жителям Украины, бегущим от полномасштабной войны, которую развязал путинский режим. Об этом сообщила в Twitter европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон.

«Прямо сейчас Совет по вопросам юстиции и внутренних дел [принял] историческое решение; ЕС предоставит временную защиту тем, кто бежит от войны в Украине. ЕС выступает единым фронтом для спасения жизней», — написала она.



Накануне в Еврокомиссии сообщили, что предлагают активировать директиву о временной защите из-за вторжения России в Украину. Согласно директиве, тем, кто бежит от войны в Украине, будет предоставлена временная защита в ЕС. Они смогут получить вид на жительство, будут иметь доступ к образованию и рынку труда. Защиту получат граждане Украины и члены их семей, а также граждане других стран и лица без гражданства, которые не могут вернуться в свою страну (например, просители убежища или люди, пользующиеся международной защитой).

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что Евросоюз планирует принять решение о принятии украинских беженцев на срок до трех лет без необходимости подавать запрос на предоставление убежища.

По данным ООН, с начала полномасштабной войны Украину покинули почти 1 миллион человек.

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