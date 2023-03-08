Боррель предложил министрам обороны ЕС выделить 2 млрд евро на боеприпасы для Украины 8 марта, 18:16 Жозеп Боррель (Фото:Christine Olsson/TT News Agency/via REUTERS)

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время встречи министров обороны ЕС предложил выделить 2 млрд евро на боеприпасы для Украины.

Министры обороны стран Евросоюза 7−8 марта провели неформальную встречу в Стокгольме, на которой обсуждали военную помощь Украине.



Во время брифинга в Стокгольме в среду, 8 марта, Боррель сказал, что предлагает выделить из Европейского фонда мира 1 млрд евро на немедленную поставку боеприпасов из существующих запасов и еще 1 млрд на совместную закупку дополнительных снарядов, а также увеличить мощности ЕС по производству боеприпасов. По его словам, это комплексный план из трех пунктов.



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Боррель отметил, что следующие недели войны России против Украины будут критическими, и Украине прежде всего нужны артиллерийские боеприпасы, которые нужно доставить быстро. Он подчеркнул, что для мира в Украине Украина должна победить в войне, а для этого союзники должны продолжать ее поддержку.



На встрече министров присутствовал глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников — он рассказал о ситуации на фронте и украинских военных нуждах.

Как сообщает Bloomberg, еврокомиссар Тьерри Бретон после переговоров в Стокгольме заявил, что министры согласились с тем, что «наращивание промышленного производства является ключевым».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что его коллеги согласились с необходимость расширить диапазон калибра боеприпасов — речь не только о 155-мм боеприпасах для гаубиц, но и о 120-мм (танки Leopard, Challenger), 125-мм (танки Т-72), 152-мм (постсоветская техника).

Агентство пишет, что встреча министров обороны была неформальной, поэтому окончательное решение будет приниматься на встречи лидеров ЕС в Брюсселе 23−24 марта.

Председательство Швеции в Совете ЕС сообщило в Twitter, что послы ЕС одобрили дополнительные 2 млрд евро для Европейского фонда мира, отправив четкий сигнал о приверженности военной поддержке Украине.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.