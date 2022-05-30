«Ключевой пункт». Европе в любом случае придется отказаться от российской нефти — Зеленский 30 мая, 23:58 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что чем быстрее Европа откажется от российской нефти, тем выгоднее ей самой будет.

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В своем видеообращении за 30 мая он подчеркнул, что Россия должна ощутить значительно высокую цену за свою агрессию.

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«Ключевой пункт — это, естественно, нефть. Считаю, что Европе в любом случае придется отказаться от российской нефти, от нефтепродуктов, потому что это о независимости самих европейцев от российского энергетического оружия. Чем раньше это произойдет, чем более полным будет отказ от российской нефти, тем выгоднее будет, в конце концов, самой Европе», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза не смогут согласовать эмбарго на российскую нефть во время саммита 30−31 мая в Брюсселе.

ЕС необходимо, чтобы все 27 государств-членов согласились на эмбарго. Венгрия — один из главных противников такого шага. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетила Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

СМИ сообщали, что в ЕС были готовы профинансировать нефтепроводы для Венгрии или предложить отсрочку стране, чтобы Будапешт поддержал шестой пакет санкций против РФ.

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