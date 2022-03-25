Евросоюз потребовал от России немедленно прекратить войну против Украины

25 марта, 05:21
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ЕС требует от РФ вывести войска из Украины (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

ЕС требует от РФ вывести войска из Украины (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Государства-члены Европейского союза потребовали от РФ немедленно и безоговорочно прекратить военные действия против Украины и вывести свои войска.

В своих выводах ЕС требует полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах, сообщает Интерфакс-Украина.

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Лидеры стран-членов Евросоюза указали на то, что агрессивная война России грубо нарушает международное право и приводит к массовым человеческим жертвам и ранениям среди гражданского населения.

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«Россия направляет удары по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении ЕС.

Отмечается, что виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, тогда как осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлемы.

ЕС призвал силы РФ немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города, и срочном порядке гарантировать безопасный проход гражданским лицам, оказавшимся в ловушке во всех других зонах боевых действий, в пункт назначения по их выбору, немедленно освободить всех заложников, обеспечить бесперебойный гуманитарный доступ и создать гуманитарные коридоры.

Также лидеры стран Европейского союза поддержали европейские стремления Украины и предложили Европейской комиссии предоставить свои выводы о заявке на членство в ЕС.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Война России против Украины

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