ЕС направит в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений 11 апреля, 19:23 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы Бучи российскими оккупантами (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Главы Министерств иностранных дел стран ЕС согласовали отправление в Украину специальной миссии. Она займется сбором доказательств военных преступлений России.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.

Видео дня

Также в понедельник, 11 апреля, главы МИД Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения дальнейших действий касательно Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности», — отметил он.

По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 тысяч евро для финансирования.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.