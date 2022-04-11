ЕС направит в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений
Обстрелы Бучи российскими оккупантами (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)
Главы Министерств иностранных дел стран ЕС согласовали отправление в Украину специальной миссии. Она займется сбором доказательств военных преступлений России.
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Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.
Также в понедельник, 11 апреля, главы МИД Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения дальнейших действий касательно Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
«Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности», — отметил он.
По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 тысяч евро для финансирования.
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