ЕС направит в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений

11 апреля, 19:23
Цей матеріал також доступний українською
Обстрелы Бучи российскими оккупантами (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Обстрелы Бучи российскими оккупантами (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

Главы Министерств иностранных дел стран ЕС согласовали отправление в Украину специальной миссии. Она займется сбором доказательств военных преступлений России.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=6m-wAbywkKQ

Также в понедельник, 11 апреля, главы МИД Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения дальнейших действий касательно Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности», — отметил он.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1513400531275993093?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513400531275993093%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fnews%2Fes-napravit-ukrainu-missiyu-sbora-dokazatelstv-1649691009.html

По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 тысяч евро для финансирования.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Военные преступления Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X