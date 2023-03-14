Евросоюз на 2 млрд евро увеличил фонд, из которого выделяют деньги на военную помощь Украине 14 марта, 16:42 Флаги Украины и ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Совет Евросоюза во вторник, 14 марта, поддержал увеличение на 2 млрд евро Европейского фонда мира, из которого выделяют деньги на закупку вооружения для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Финансовый потолок Европейского фонда мира увеличен до 7,979 млрд евро до 2027 года. В Совете ЕС уточнили, что это реализация политического соглашения от 12 декабря 2022 года, когда в ЕС решили увеличить финансовый потолок фонда на 2 млрд евро в 2023 году и допустить возможность увеличения на более позднем этапе (до 5,5 млрд евро до 2027 года).



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«Обеспечение финансовой устойчивости этого инструмента [Европейского фонда мира] имеет решающее значение для поддержки не только Украины, но и наших партнеров в других частях Европы, Африки и Ближнего Востока», — сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Послы ЕС 8 марта одобрили дополнительные 2 млрд евро для Европейского фонда мира. Ожидается, что на следующей неделе ЕС официально поддержит план совместных закупок боеприпасов для Украины.