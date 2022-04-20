Эрдоган созвонится с Зеленским и Путиным в ближайшие дни — МИД Турции 20 апреля, 23:08 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:ОПУ)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни созвонится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонные разговоры уже запланированы.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Sabah.

«Наш президент находится в контакте с Зеленским и Путиным. Он рассчитывает провести переговоры с ними в ближайшие дни», — сказал Чавушоглу.

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Отвечая на вопрос, приедут ли Зеленский и Путин в Турцию глава МИД сказал, что встреча состоится, если будут выполнены условия. По его словам, самыми сложными вопросами для обеих сторон остаются статус Крыма и Донбасса.

«Встреча двух лидеров еще не решена, и вопрос в том, когда они приедут. Сейчас это может занять очень много времени», — уточнил он.

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