Эрдоган созвонится с Зеленским и Путиным в ближайшие дни — МИД Турции
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:ОПУ)
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни созвонится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонные разговоры уже запланированы.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Sabah.
«Наш президент находится в контакте с Зеленским и Путиным. Он рассчитывает провести переговоры с ними в ближайшие дни», — сказал Чавушоглу.
Отвечая на вопрос, приедут ли Зеленский и Путин в Турцию глава МИД сказал, что встреча состоится, если будут выполнены условия. По его словам, самыми сложными вопросами для обеих сторон остаются статус Крыма и Донбасса.
«Встреча двух лидеров еще не решена, и вопрос в том, когда они приедут. Сейчас это может занять очень много времени», — уточнил он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.