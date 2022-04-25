Эрдоган завтра проведет переговоры с Путиным

25 апреля, 19:50
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Переговоры между Эрдоганом и Путиным в 2020 году (Фото:Кремль)

Переговоры между Эрдоганом и Путиным в 2020 году (Фото:Кремль)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным завтра, 26 апреля.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Других деталей Эрдоган не рассказал.

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«Завтра планирую провести телефонный разговор с Путиным» , — сказал Эрдоган на брифинге после заседания кабинета министров.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 апреля, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшие дни планирует провести телефонные переговоры с Зеленским и Путиным. Турецкий лидер пытается выступать посредником в диалоге между президентом Украины и российским диктатором во время полномасштабной войны.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Война России против Украины

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