Эрдоган завтра проведет переговоры с Путиным
Переговоры между Эрдоганом и Путиным в 2020 году (Фото:Кремль)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным завтра, 26 апреля.
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Об этом сообщает Anadolu Ajansı.
Других деталей Эрдоган не рассказал.
«Завтра планирую провести телефонный разговор с Путиным» , — сказал Эрдоган на брифинге после заседания кабинета министров.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 апреля, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшие дни планирует провести телефонные переговоры с Зеленским и Путиным. Турецкий лидер пытается выступать посредником в диалоге между президентом Украины и российским диктатором во время полномасштабной войны.
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