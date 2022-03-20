Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Британии и получил отказ

20 марта, 07:13
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Джонсон признался, что восхищается Зеленским (Фото:Matt Dunham/Pool via REUTERS)

Джонсон признался, что восхищается Зеленским (Фото:Matt Dunham/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что в начале полномасштабного вторжения РФ предлагал президенту Украину Владимиру Зеленскому убежище в Соединенном королевстве, но тот отказался.

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Об этом британский лидер рассказал в интервью Sunday Times, отметив, что предоставление убежища президенту Украины и его семье обсуждалось.

По словам премьера, Зеленский всегда ясно давал понять, что останется в Украине, и что его долг — оставаться с соотечественниками. Также он сказал, что восхищается им.

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«Он абсолютно очаровательный парень, но также оказался вдохновителем для многих людей и героическим военным лидером», — заявил Джонсон.

В начале полномасштабного вторжения РФ сообщалось, что власти США предлагали Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость, но тот отказался.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Борис Джонсон Владимир Зеленский Война России против Украины

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