Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Британии и получил отказ 20 марта, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Джонсон признался, что восхищается Зеленским (Фото:Matt Dunham/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что в начале полномасштабного вторжения РФ предлагал президенту Украину Владимиру Зеленскому убежище в Соединенном королевстве, но тот отказался.



Об этом британский лидер рассказал в интервью Sunday Times, отметив, что предоставление убежища президенту Украины и его семье обсуждалось.

По словам премьера, Зеленский всегда ясно давал понять, что останется в Украине, и что его долг — оставаться с соотечественниками. Также он сказал, что восхищается им.

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«Он абсолютно очаровательный парень, но также оказался вдохновителем для многих людей и героическим военным лидером», — заявил Джонсон.

В начале полномасштабного вторжения РФ сообщалось, что власти США предлагали Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость, но тот отказался.



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