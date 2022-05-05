«Нужно дожимать». Джонсон посоветовал Зеленскому не вести переговоры с Путиным — УП 5 мая, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве (Фото:Офис президента)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот не договаривался с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает УП со ссылкой на источники.

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По информации собеседника издания, приближенного к Зеленскому, сразу после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в Киев приехал Джонсон с «двумя простыми месседжами».

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«Джонсон привез в Киев два простых месседжа: Путин — военный преступник, его нужно дожимать, а не договариваться с ним. И второе — если вы готовы с ним подписывать какие-либо соглашения о гарантиях, то мы — нет. С вами можем, но не с ним, он все равно всех кинет», — заявил источник УП.

Издание уточняет, что именно сейчас у Запада появился шанс «дожать» Путина. И Запад хочет воспользоваться этим.

8 апреля Джонсон официально заявил, что он скептически относится к заверениям российского диктатора Владимира Путина.

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