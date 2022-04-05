«Достойны правды». Джонсон обратился к россиянам на русском языке 5 апреля, 22:46 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Tom Nicholson/File Photo)

Премьер-министр Британии Борис Джонсон опубликовал видеообращение к жителям России, в котором призывает их искать правдивую информацию о войне в Украине.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Он убежден, что россияне, зная правду, не могли бы поддерживать действия российского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

«Россияне достойны правды, они достойны того, чтобы узнать факты», — подчеркнул он.

Он также заявил, что зверства российских военных в Буче, Ирпене и других местах в Украине ужаснули мир.

«Эти сообщения настолько шокирующие и ужасающие, что не удивительно, что власти пытаются скрыть это от вас… Он (Путин — ред.) знает, что это пятно в чести России, пятно, которое только будет разрастаться и въедаться все глубже с каждым днем ​​этой войны», — уточнил он.

По мнению Джонсона, Путин скрывает правду, потому что если бы они видели, что на самом деле происходит, то «не могли бы поддерживать войну», правда ужаснула бы матерей российских военных, которые сейчас гордятся ими.

Джонсон призывает россиян, желающих понимать реальную ситуацию, пользоваться VPN, узнавать факты из нероссийских СМИ и делиться правдой со знакомыми.

«Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза. Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени», — сказал Джонсон на русском языке.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.