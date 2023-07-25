Удары беспилотников по Москве становятся более эффективными — военный эксперт 25 июля, 18:01 Обломки рядом с местом прилета дрона в Москве, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV заявил, что удары беспилотников по Москве становятся более эффективными.

«Мы продолжаем серию исследовательских работ по изучению возможностей наших дронов против противника, нанося удары. И мы видим, что эти удары становятся все более эффективными», — сказал Грабский в эфире Radio NV.

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Он объяснил, что если несколько месяцев назад беспилотники перехватывали в Калужской области, на подлете к Москве, сейчас «они упали недалеко от тех объектов, которые представляют определенный интерес для нашего военного руководства» и могло иметь место «повреждение определенного типа аппаратуры», если бы дроны попали в эти объекты.

«Мы постепенно движемся вперед и я надеюсь, <...> что когда-то скажут, чьи это беспилотники были, потому что мы пока не имеем официального сообщения, чьи они, будут более частыми и эффективными. И еще одним важным аспектом именно этих ударов является то, что фактически российская противовоздушная оборона оказалась неспособна предотвратить эти удары и фактически беспилотники достигли цели. Поэтому работа продолжается и мы будем наращивать эти усилия, я надеюсь», — добавил военный эксперт.

Утром в понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ.

Украинская правда, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны сообщила, что атака на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Журналисты Радио Свобода выяснили, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия Панцирь-С1, размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там, однако не смог сбить дрон, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах.