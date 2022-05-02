Символ поддержки. Дания возобновляет работу своего посольства в Украине — министр

2 мая, 13:36
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Еппе Кофод (Фото:European Parliament/www.flickr.com)

Еппе Кофод (Фото:European Parliament/www.flickr.com)

В понедельник, 2 мая, Дания возобновит работу своего посольства в Украине, которое было закрыто сразу после вторжения страны-агрессора России.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод, пишет The Guardian.

«Это очень сильный символ датской поддержки Украины и украинского народа, что сегодня мы вновь открываем двери датского посольства», — сказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=WMjP1KVgHes&t=2s
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В Киев начали возвращаться посольства, которые ранее эвакуировались из-за вторжения России в Украину.

В пятницу, 29 апреля посольство Нидерландов в Киеве возобновило свою работу. Также в столицу вернулась и посол Великобритании.

Посольство Канады в Украине может возобновить работу в течение нескольких дней или недель.

27 апреля посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Дания Война России против Украины

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