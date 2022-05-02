Символ поддержки. Дания возобновляет работу своего посольства в Украине — министр
Еппе Кофод (Фото:European Parliament/www.flickr.com)
В понедельник, 2 мая, Дания возобновит работу своего посольства в Украине, которое было закрыто сразу после вторжения страны-агрессора России.
Война России против Украины — главные события 2 мая
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод, пишет The Guardian.
«Это очень сильный символ датской поддержки Украины и украинского народа, что сегодня мы вновь открываем двери датского посольства», — сказал он.
В Киев начали возвращаться посольства, которые ранее эвакуировались из-за вторжения России в Украину.
В пятницу, 29 апреля посольство Нидерландов в Киеве возобновило свою работу. Также в столицу вернулась и посол Великобритании.
Посольство Канады в Украине может возобновить работу в течение нескольких дней или недель.
27 апреля посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.
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