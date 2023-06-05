Рахманин рассказал о целях беспилотников, которые атаковали Москву 5 июня, 13:54 Поврежденный беспилотником дом в Москве, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал о целях беспилотников, которые атаковали Москву.

«Понятно, что я не знаю и не могу знать точно, куда планировали попасть беспилотные летательные аппараты, которые залетели так далеко на территорию Российской Федерации. Но, по моей информации, целью были два объекта, которые были абсолютно законными целями», — сказал Рахманин в эфире Radio NV, комментируя дискуссию относительно того, что бить в России надо исключительно по военным объектам.

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По словам нардепа, в условиях войны законными считаются цели, которые имеют военное или стратегическое значение для стороны войны, а объекты, которые атаковали беспилотники в Москве, «имели отношение к безопасности и обороне Российской Федерации».

«Понятно, что Москва, как столица любой страны, прикрыта прежде всего, ПВО работала. Это означает, что не всегда то средство, которое используется для атаки, попадает в цель или долетает до нее. Но, по моей информации, целью были законные и стратегические цели. Я сейчас не буду распространяться, о чем именно идет речь, но никто не гарантирует точности нанесения удара», — добавил он.

Инфографика: NV

Рахманин отметил, что Украина придерживается «определенных правил», чтобы исключить или уменьшить возможные потери среди гражданского населения.

«Тем более, я не помню ни одного официального заявления относительно того, что Украина планировала эти удары. Не помню ни одного официального заявления, что Украина брала на себя ответственность за нанесение этих ударов», — отметил депутат.

30 мая, Москву атаковали беспилотники. Россия обвинила в атаке Украину.

В то же время, представитель Воздушных сил Юрий Игнат назвал атаку беспилотников на Москву «внутренними проблемами» РФ, а советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар беспилотниками, заявил, что они «хотят вернуться к своим создателям».