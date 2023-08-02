«Неуютно им там будет». У всех обитателей Москва-Сити есть твердая уверенность, что Бог троицу любит — политтехнолог 2 августа, 12:24 Последствия удара по небоскребу Москва-Сити в ночь на 1 августа (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Политтехнолог, публицист и бывший спичрайтер российского диктатора Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV рассказал, как чувствуют себя жители Москва-Сити после второго за три дня прилета беспилотника по этому комплексу.

«Тот факт, что [1 августа] прилетело ровно туда, куда прилетело и в предыдущий раз, это звонкая пощечина Министерству обороны, которое во время предыдущего прилета в Москва-Сити заявило, что мы, дескать, подавили средствами радиоэлектронной борьбы эти беспилотники, они сбились с курса и упали куда попало, попали в Москва-Сити. Поскольку сегодня второй раз прилетело в Москва-Сити, становится очевидным, что-либо вы как-то подавляете странно, — „все, что непонятное летит, давайте на Москва-Сити будем перенаправлять“, — либо они врут», — сказал Галлямов в эфире Radio NV.

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По словам политтехнолога, украинцы «конкретно демонстрируют», что целятся именно в Москва-Сити.

«То есть теперь у всех обитателей Москва-Сити есть твердая уверенность, что Бог троицу, как говорится, любит: „И специально в нас целятся“. Значит, надо быть дураком, чтобы здесь сидеть и ждать. А там действительно собрано много министерств, ведомств. Там есть и жилые здания. Там есть масса офисов, коммерческих структур. Есть всякие развлекательные, увеселительные заведения. И вся эта публика сейчас крайне встревожена», — рассказал он.

Галлямов отметил, что жить в Москва-Сити после дввух прилетов «становится некомфортно», а в этом комплексе очень дорогая недвижимость и в нем живут «очень влиятельные люди», в том числе депутаты Госдумы.

«То есть [пытаются] заставить всю эту публику воспринимать эту войну не как абстракцию, о которой ты знаешь, исходя из телевизионных сюжетов, исходя из своего вечного негативного опыта. Но это дорогого стоит. Собственно, такие вещи и трансформируют отношение к войне». — отметил политтехнолог.

По его словам, типичной реакции на прилеты по Москвва-Сити нет, но «как бы ни храбрились люди, совершенно очевидно, что неуютно им после всего этого там будет».

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».

В ноччь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.

Украина свою причастность к этим атакам не подтверждала.