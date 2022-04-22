«Цена для РФ будет астрономической». Нуланд рассказала о последствиях применения ядерного оружия Путиным 22 апреля, 20:41 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS)

Никто не может исключить, что российский диктатор Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне с Украиной.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Европейская правда.

Она подчеркнула, что миру нужно быть готовым ко всему, когда речь идет о Путине.

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«Мы имеем дело с Путиным, и он уже давал приказ совершать ужасные, сверхжесткие военные преступления. А значит, возможно все, и нам надо быть готовыми к использованию Россией различных типов оружия с катастрофическими последствиями», — сказала она.

При этом Нуланд отметила, что сейчас не только США доносят до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины, но и для мира. Также это будет иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и также для России.

«Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от этих деталей. Могу лишь заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия — в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической», — добавила Нуланд.

При этом Кремлевский режим утверждает, что пока не рассматривает возможности нанесения ядерного удара по Украине.

В то же время в ЦРУ считают, что применение Россией тактического ядерного оружия является возможным, и к такой угрозе не стоит относиться «легкомысленно».



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