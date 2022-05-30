«Мы знаем, как побеждать». Предоставление Украине оружия не втянет другие государства в войну — Кулеба 30 мая, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что предоставление Украине оружия не втянет другие государства в развязанную Россией войну.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Во время брифинга в понедельник, 30 мая, он призвал не вестись на заявления российских должностных лиц или отдельных европейских политиков, или интеллектуалов о том, что «не надо давать Украине оружие, так как это втянет нас в войну».

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«Ничто не втянет вас в войну, пока ваши солдаты не станут воевать за нас. А мы, напомню, никогда не просили, чтобы ваши солдаты за нас воевали. Мы знаем, как побеждать. Мы знаем, как воевать. Дайте нам все необходимое оружие — и мы победим, и никто в мире не будет втянут в эту войну», — заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что Россия добивается, чтобы Украине никто не помогал, чтобы российские войска как можно быстрее убили как можно большее количество украинцев, захватили как можно больше территории.

«Поэтому они (россияне — ред.) ходят и на каждом шагу всем угрожают страшными последствиями за поддержку Украины, но правда очевидна», — подытожил он.

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