Ожидать быстрого завершения войны России против Украины не стоит — Шольц

6 мая, 11:01
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Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не достигла в Украине поставленных целей, однако демонстрирует готовность и дальше разрушать страну, поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит.

Война России против Украины — главные события 6 мая

«Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров», — приводит слова Шольца Укринформ.

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По его мнению, РФ хотела захватить всю Украину за очень короткое время. Поэтому большим достижением армии и народа Украины является то, что они остановили наступление, после чего Россия должна была перегруппировать свои войска и теперь сосредоточена на боях на Донбассе.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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