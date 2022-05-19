«Мне 75». Буш в речи перепутал войну в Ираке с вторжением России в Украину

19 мая, 20:42
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Джордж Буш (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque (IRAQ)/File Photo)

Джордж Буш (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque (IRAQ)/File Photo)

43-й президент США Джордж Буш во время выступления в Далласе перепутал войну в Ираке с российским вторжением в Украину.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Соответствующее видео опубликовал журналист Dallas News Майкл Уильямс в Twitter.

Буш выступал на мероприятии в Институте Джорджа Буша — младшего в Далласе, штат Техас. Во время своей речи он затронул тему войны в Украине и раскритиковал политическую систему России.

Видео дня

«Российские выборы фальсифицируются. Политических оппонентов сажают в тюрьмы или иным образом исключают из участия в избирательном процессе. Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России. И решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, я имею в виду Украину», — сказал Буш.

После этого он добавил: «Ирак тоже», а когда в зале начали смеяться сказал: «Мне 75».

https://twitter.com/michaeldamianw/status/1527078137582047236?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1527078137582047236%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2Fsvit%2Fya-imeyu-v-vidu-ukrainu-byvshiy-prezident-ssha-dzhordzh-bush-nazval-vtorzhenie-v-irak-neopravdannym-video-2065639.html
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Ирак Российская агрессия Джордж Буш Война России против Украины

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