«Мне 75». Буш в речи перепутал войну в Ираке с вторжением России в Украину 19 мая, 20:42 Цей матеріал також доступний українською Джордж Буш (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque (IRAQ)/File Photo)

43-й президент США Джордж Буш во время выступления в Далласе перепутал войну в Ираке с российским вторжением в Украину.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Соответствующее видео опубликовал журналист Dallas News Майкл Уильямс в Twitter.

Буш выступал на мероприятии в Институте Джорджа Буша — младшего в Далласе, штат Техас. Во время своей речи он затронул тему войны в Украине и раскритиковал политическую систему России.

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«Российские выборы фальсифицируются. Политических оппонентов сажают в тюрьмы или иным образом исключают из участия в избирательном процессе. Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России. И решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, я имею в виду Украину», — сказал Буш.

После этого он добавил: «Ирак тоже», а когда в зале начали смеяться сказал: «Мне 75».

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