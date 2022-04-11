«Мы терпеливые». Переговоры между Украиной и Россией будут продолжаться — Лавров

11 апреля, 18:18
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Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной.

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В интервью пропагандистскому телеканалу Россия 24 он заявил, что Украина якобы часто меняет свою позицию, цитирует РИА-Новости.

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«Не вижу причин, по которым мы их (переговоры — ред.) не можем продолжать, хотя украинская сторона каждый раз изворачивается, бывает, на 180 градусов, отвергая то, что она сама предлагала пару дней назад, например. Но мы люди терпеливые и настойчивые», — сказал он.

При этом Лавров заявил, что Россия не намерена делать паузы в боевых действиях на период переговоров с Украиной.

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«Президент неоднократно подчеркивал, что мы предпочитаем переговоры. Но если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнуто окончательной договоренности, пока она не будет подписана», — сказал министр.

Он также анонсировал появление новых массовых захоронений и применение химических веществ, которые якобы будут «провокациями» Украины. Как известно, Россия также называет провокациями зверства российских военных в Буче и Краматорске.

«Провокации будут, нам надо на эти провокации отвечать, во-первых, фактами. Ну и во-вторых, я думаю, наш главный аргумент — это то, что происходит на земле», — сказал Лавров.

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Он также заявил, что Россия не будет занимать подчиненное положение по отношению к западным странам.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сергей Лавров Переговоры с Россией Война России против Украины

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