Китай не даст России больших объемов оружия: журналист объяснил интерес Пекина в войне 23 марта, 12:40 Владимир Путин и Си Цзиньпин собираются уезжать из Кремля после приема в чест китайского лидера, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via REUTERS)

Директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Radio NV объяснил интерес Пекина в войне России против Украины и спрогнозировал, что Китай не даст России большие объемы оружия, по крайней мере, в ближайшее время.

«У Китая есть желание, есть возможности использовать Россию как средство исключительно. Не как партнера, а как средство в борьбе с Соединенными Штатами. В этом плане многие говорили, помним, что бенефициаром этой войны является прежде всего Китай. Доля истины в этом есть, потому что Китай тоже страдает – это перебои с продуктами, с питанием. Но все же, пока Штаты заняты поставками оружия и поддержкой Украины, то есть они фактически на стороне Украины в этой войне, Россия воюет напрямую, они, безусловно, ослабляют друг друга. И в этом плане, конечно, для Китая лучше всего смотреть на все это со стороны», - сказал Мартыненко в эфире Radio NV.

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По словам журналиста, Китай сейчас может использовать дешевое российское сырье и занимать российский рынок, откуда ушли европейские и американские товары.

«Китайский автопром уже просто в плюсе большом, если уж не говорить, что он приумножил свое состояние, потому что он занял все места в России, какие только можно», — привел он пример.

Мартыненко подчеркнул, что, прежде всего, идея Китая – заработать на войне России против Украины. Он отметил, что Россия хочет от Китая, прежде всего, военной поддержки — снарядов, артиллерии, мин, минометов, танков и другого оружия и новейших технологий.

«И главный вопрос – пойдет ли оружие или нет. … А поскольку его (Китая) предложение "за мир сразу, бегом и без всяких условий - все прекратили стрелять", то здесь поддерживать Россию снарядами, я думаю, что было бы не совсем логичным. По крайней мере, пока Китай стоит с этим мирным предложением», — считает журналист.

Мартыненко считает, что, пока Китай "будет пытаться сыграть в это предложение", поставки больших объемов оружия в Россию не будет.

«А дальше все зависит от того, какое место себе Китай найдет, когда окажется, что эти мирные предложения не работают. Тогда мы посмотрим, какими будут следующие шаги Китая», — добавил журналист.

20-22 марта глава Китая Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, встретившимся с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

В ходе совместного заявления по итогам встречи с Си Цзиньпином Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу так называемого мирного урегулирования войны РФ против Украины.

"Считаем, что многие положения выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам", - сказал Путин.



24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулирование» войны РФ против Украины, состоящей из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не выводу войск РФ с украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.