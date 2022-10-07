«Война будет продолжаться долго». Интервью с Александром Квасьневским — о начале путинского конца и перспективе вооруженного конфликта РФ с НАТО 7 октября, 21:35 Эксклюзив НВ Президент Польши в 1995—2005 годах Александр Квасьневский (Фото:Tedi / newspix.pl)

Бывший президент Польши Александр Квасьневский убежден, что диктатор Владимир Путин уже потерял связь с реальностью и не изменит свою политику, поэтому война РФ против Украины будет долгой.

Также, по мнению политика, невозможно представить, что РФ будет вести успешную войну против НАТО, учитывая поражения агрессора в Украине.

В интервью Радио НВ президент Польши в 1995—2005 годах Александр Квасьневский объяснил, какой логикой пользуется диктатор, когда идет на эскалацию, и какие сумасшедшие шаги от него еще можно ожидать в войне против Украины.

Видео дня

— Путин провозгласил, что он аннексирует украинские территории, даже те, которые не контролирует. Сейчас он их очень активно теряет. Много экспертов говорили о том, что таким образом диктатор провозглашает вечную войну на территории Украины, в том смысле, что пока он жив, война будет продолжаться. Как вы оцениваете подобные действия с его стороны? Какая у него стратегия? Он специально загоняет себя в угол?

— Думаю, что он мечтал совсем о другом сценарии. Он думал, что начнет эту войну, все будет очень быстро, будет в Киеве возможность убрать демократическое правительство Украины, которое он называет «нацистами». Это был его сценарий.

Он не думал, что Украина будет так сильно, успешно бороться; что качество и украинских солдат, и офицеров гораздо выше, чем русских. Это все не согласуется с его планом.

Но что самое главное? Я не имею никаких сомнений, потому что я с Путиным об этом говорил уже очень давно, 20 лет тому назад: он всегда хотел контролировать Украину. Для него Украина — это стратегически важно. Конечно, он не уважал украинцев, не считал Украину нормальной страной. Это был его план, и до его смерти это будет его план. Я не ожидаю никаких изменений.

Ему [7 октября] исполняется 70 лет. Он уже будет только старше и, по-моему, [еще] более не связан с реальностью. Он потерял понимание реальности — всего, что происходит.

Но в России будет говорить не только Путин, но и [министр иностранных дел Сергей] Лавров, и все его люди, что народ этих территорий хотел быть в Российской Федерации, после этих «референдумов» это Российская федерация; а все, что делает Россия, — это борьба с агрессией против Российской Федерации.

Не знаю, насколько русские люди принимают такой нарратив, но на Западе это совсем не сработает. Все знают, кто агрессор, в чем дело. По-моему, здесь позиция Запада будет сильной все время. Но говоря откровенно, все это означает, что как минимум война будет продолжаться долго, Путин не изменит свою политику. А может ли Россия изменить Путина? Это вопрос, ответа на который у меня нет.