Кулеба предупредил, что зверства россиян в Буче — это «верхушка айсберга» 7 апреля, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Буча, 5 апреля (Фото:Александр Медведев / НВ)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что массовые убийства мирных жителей в Буче — это лишь «верхушка айсберга» российских зверств в стране.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

В среду, 7 апреля, во время брифинга в Брюсселе он подчеркнул, что кадры из Мариуполя и других украинских городов за пределами Киева выглядят намного хуже.

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«Бойня в Буче — это только верхушка айсберга», — заявил украинский министр.

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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