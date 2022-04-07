Кулеба предупредил, что зверства россиян в Буче — это «верхушка айсберга»

7 апреля, 16:50
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Буча, 5 апреля (Фото:Александр Медведев / НВ)

Буча, 5 апреля (Фото:Александр Медведев / НВ)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что массовые убийства мирных жителей в Буче — это лишь «верхушка айсберга» российских зверств в стране.

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В среду, 7 апреля, во время брифинга в Брюсселе он подчеркнул, что кадры из Мариуполя и других украинских городов за пределами Киева выглядят намного хуже.

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«Бойня в Буче — это только верхушка айсберга», — заявил украинский министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/400765334922852

После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

https://www.youtube.com/embed/L0oqzy_LsD4

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Буча Киевская область Геноцид Военные преступления Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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