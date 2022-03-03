Министр юстиции Британии пригрозил российским офицерам международным трибуналом за выполнение преступных приказов

3 марта, 03:36
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Акция в поддержку Украины, которая уже неделю отражает полномасштабную российскую агрессию, в Лондоне, Великобритания. 2 марта 2022 года (Фото:REUTERS/John Sibley)

Акция в поддержку Украины, которая уже неделю отражает полномасштабную российскую агрессию, в Лондоне, Великобритания. 2 марта 2022 года (Фото:REUTERS/John Sibley)

Министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что всем членам российского руководства или офицерам, которые выполняют преступные приказы, грозит трибунал и приговор.

В своем Twitter он написал, что Британия, как одна из стран-основательниц Международного уголовного суда, хочет обеспечить необходимую помощь для вынесения приговоров. По его словам, сейчас самая важная задача — сохранение доказательств военных преступлений.

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Ранее беспрецедентное количество стран — сразу 38 — обратились в Международный уголовный суд из-за вторжения России в Украину, чтобы ускорить расследование военных преступлений страны-агрессора. Обращение инициировала Великобритания.

После этого прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине.

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27 февраля Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге. Наша страна требует наказать Кремль за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Международный трибунал Международный уголовный суд Украина-Великобритания Война России против Украины

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