Украинские силы продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западной оси от Киева — британская разведка
Военнослужащий ВСУ занимает позицию на фоне вторжения России в Украину в Ирпене (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска назад по северо-западной оси от Киева в направлении аэродрома Гостомель, сообщает британская разведка.
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В разведке сообщили, что на юге Украины российские войска все еще пытаются обойти Николаев, чтобы двигаться на запад в направлении Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления украинской стороны.
По данным ведомства, украинские контратаки и отступление российских войск позволили Украине вновь занять города и оборонительные позиции на расстоянии до 35 километров к востоку от Киева.