Украинские силы продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западной оси от Киева — британская разведка 25 марта, 10:00 Цей матеріал також доступний українською Военнослужащий ВСУ занимает позицию на фоне вторжения России в Украину в Ирпене (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска назад по северо-западной оси от Киева в направлении аэродрома Гостомель, сообщает британская разведка.

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В разведке сообщили, что на юге Украины российские войска все еще пытаются обойти Николаев, чтобы двигаться на запад в направлении Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления украинской стороны.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gdCRYuQvvp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 25, 2022

По данным ведомства, украинские контратаки и отступление российских войск позволили Украине вновь занять города и оборонительные позиции на расстоянии до 35 километров к востоку от Киева.

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