Украинские силы продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западной оси от Киева — британская разведка

25 марта, 10:00
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Военнослужащий ВСУ занимает позицию на фоне вторжения России в Украину в Ирпене (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Военнослужащий ВСУ занимает позицию на фоне вторжения России в Украину в Ирпене (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить российские войска назад по северо-западной оси от Киева в направлении аэродрома Гостомель, сообщает британская разведка.

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В разведке сообщили, что на юге Украины российские войска все еще пытаются обойти Николаев, чтобы двигаться на запад в направлении Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления украинской стороны.

Видео дня

По данным ведомства, украинские контратаки и отступление российских войск позволили Украине вновь занять города и оборонительные позиции на расстоянии до 35 километров к востоку от Киева.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Киев Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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