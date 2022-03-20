Одна из главных целей оккупантов. Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины — британская разведка

20 марта, 07:24
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Украина продолжает сбивать российские самолеты (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Украина продолжает сбивать российские самолеты (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Британская разведка заявила, что Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины.

По их данным, российские войска в основном полагаются на оружие, запускаемое из относительной безопасности воздушного пространства РФ для нанесения ударов по целям на территории Украины.

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Получение контроля над воздушным пространством было одной из главных целей России в первые дни войны, и продолжающаяся неспособность сделать это значительно замедлила их оперативный прогресс.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505320790086062083

Украинские ВВС и силы ПВО продолжают эффективно защищать воздушное пространство Украины.

18 марта Воздушные силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей. Еще две цели сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Разведка Война России против Украины

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