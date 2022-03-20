Одна из главных целей оккупантов. Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины — британская разведка 20 марта, 07:24 Цей матеріал також доступний українською Украина продолжает сбивать российские самолеты (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Британская разведка заявила, что Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины.

По их данным, российские войска в основном полагаются на оружие, запускаемое из относительной безопасности воздушного пространства РФ для нанесения ударов по целям на территории Украины.

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Получение контроля над воздушным пространством было одной из главных целей России в первые дни войны, и продолжающаяся неспособность сделать это значительно замедлила их оперативный прогресс.

Украинские ВВС и силы ПВО продолжают эффективно защищать воздушное пространство Украины.

18 марта Воздушные силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей. Еще две цели сбила противовоздушная оборона Сухопутных войск.

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