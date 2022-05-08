Страны Большой семерки обсудят новые санкции против России
США на этой неделе также заявили о готовности ввести новые санкции (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
В воскресенье, 8 мая, лидеры стран Большой семерки обсудят новые санкции, которые могут быть введены из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Война России против Украины — главные события 7 мая
Об этом сообщает Bloomberg.
«Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры», — сообщил источник агентства.
На этой неделе глава Белого дома Джо Байден заявил, что будет поднимать вопрос перед странами Большой семерки о введении новых санкций против РФ.
Встреча G7 состоится на фоне подготовки в ЕС шестого пакета антироссийских санкций, которые могут встречать отказ от российской нефти.
8 мая президент Украины Владимир Зеленский выступит перед лидерами стран G7 в формате видеоконференции.
В настоящее время Германия председательствует в G7. Кроме нее странами-участницами Большой семерки являются Канада, Франция, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.
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