Страны Большой семерки обсудят новые санкции против России 8 мая, 05:53 Цей матеріал також доступний українською США на этой неделе также заявили о готовности ввести новые санкции (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В воскресенье, 8 мая, лидеры стран Большой семерки обсудят новые санкции, которые могут быть введены из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщает Bloomberg.

«Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры», — сообщил источник агентства.

Видео дня

На этой неделе глава Белого дома Джо Байден заявил, что будет поднимать вопрос перед странами Большой семерки о введении новых санкций против РФ.

Встреча G7 состоится на фоне подготовки в ЕС шестого пакета антироссийских санкций, которые могут встречать отказ от российской нефти.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский выступит перед лидерами стран G7 в формате видеоконференции.

В настоящее время Германия председательствует в G7. Кроме нее странами-участницами Большой семерки являются Канада, Франция, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.