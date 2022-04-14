«Месяцы и даже больше». В США считают, что боевые действия в Украине будут «затяжными» 14 апреля, 17:22 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан считает, что боевые действия в Украине будут «затяжными».

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщает CNN.

Он также считает, что боевые действия будут продолжаться «месяцами или даже больше».

Отвечая на вопрос о комментариях президента США Джо Байдена о том, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид против украинцев, Салливан сказал, что президент «оценил, что русские и Путин, похоже, одержимы идеей стереть саму идею Украинской идентичности».

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«А когда вы объединяете это с массовыми убийствами, с точки зрения президента, это геноцид», — сказал он.

13 апреля президент США Джо Байден впервые заявил, что действия Путина в Украине — это геноцид.

Американский лидер заявил, что семейный бюджет и возможность граждан США заправлять бак — «ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли некий диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира отсюда».

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