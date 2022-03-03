Пентагон не видит готовности белорусских войск присоединиться к боям в Украине
Россия еще имеет достаточно сил для наступления — Пентагон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Министерство обороны США не видит признаков того, что вооруженные силы Беларуси готовы напрямую участвовать в боевых действиях в Украине.
Спикер Пентагона Джон Кирби заявил о том, что у Соединенных Штатов нет такой информации, сообщает Укринформ.
По его словам, у американской разведки сейчас нет подтверждений, что Россия вовлекает свои дополнительные подразделения из других регионов для усиления позиций в войне.
Он добавил, что с осени 2021 года Путин сосредоточил вблизи с Украиной около 150 тысяч военных, большинство из которых сейчас уже вторглись в Украину.
Спикер Пентагона отметил, что РФ потеряла наступательный темп, однако у них еще достаточно сил для наступления, тогда как Украина восстановила собственные силы и готова к смелому противостоянию.
3 марта – восьмые сутки полномасштабной войны с Россией. На сегодняшний день запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, вероятно, на границе с Беларусью.
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