Пентагон не видит готовности белорусских войск присоединиться к боям в Украине 3 марта, 04:06 Цей матеріал також доступний українською Россия еще имеет достаточно сил для наступления — Пентагон (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министерство обороны США не видит признаков того, что вооруженные силы Беларуси готовы напрямую участвовать в боевых действиях в Украине.



Спикер Пентагона Джон Кирби заявил о том, что у Соединенных Штатов нет такой информации, сообщает Укринформ.

По его словам, у американской разведки сейчас нет подтверждений, что Россия вовлекает свои дополнительные подразделения из других регионов для усиления позиций в войне.

Он добавил, что с осени 2021 года Путин сосредоточил вблизи с Украиной около 150 тысяч военных, большинство из которых сейчас уже вторглись в Украину.

Спикер Пентагона отметил, что РФ потеряла наступательный темп, однако у них еще достаточно сил для наступления, тогда как Украина восстановила собственные силы и готова к смелому противостоянию.

3 марта – восьмые сутки полномасштабной войны с Россией. На сегодняшний день запланирован второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, вероятно, на границе с Беларусью.



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