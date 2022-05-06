Беларусь пока не намерена воевать в Украине — Пентагон 6 мая, 07:55 Цей матеріал також доступний українською Лукашенко не показывает признаков намерений воевать в Украине (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Беларусь пока не собирается принимать участие в боевых действиях в Украине, заявили в Минобороны США.



Как заявил представитель ведомства Джон Кирби, нет никаких указаний на подобные намерения со стороны Беларуси, цитирует его сайт Пентагона.

«Мы не прослеживаем признаков того, что они планируют или намереваются непосредственно участвовать в войне в Украине», — заявил он.

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Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, не планирует принимать участие в войне против Украины. Якобы все, что его страна может предложить России, она уже имеет.

Как отметил Лукашенко, Россия ничего не требует от Беларуси в этой войне, в связи с чем его страна не планирует вмешиваться.

5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, сетует, что боевые действия слишком затянулись.

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