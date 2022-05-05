«Нет необходимости». Беларусь не будет участвовать в войне против Украины — Лукашенко

5 мая, 21:12
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Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Беларусь, как заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, не планирует принимать участие в войне против Украины. Якобы все, что его страна может предложить России, она уже имеет.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщает провластное издание Белта.

«Мы не собираемся участвовать в „специальной операции“ Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», — заявил Лукашенко.

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Как отметил Лукашенко, Россия ничего не требует от Беларуси в войне против нашей страны, в связи с чем его страна не планирует вмешиваться.

5 мая Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, сетует, что боевые действия слишком затянулись.

https://www.youtube.com/watch?v=ymnSYAHSy-I
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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