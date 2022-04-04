«Военное преступление». Байден отказался называть зверства российской армии в Буче геноцидом 4 апреля, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Буча после оккупации, 3 апреля (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Президент США Джо Байден назвал зверства российской армии в Буче военным преступлением. Однако он отказался называть это геноцидом.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщает CNN.

По его словам, на данный момент США рассматривают введение новых санкций против России.

«Он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) военный преступник. Но мы должны собрать информацию. Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы, и мы должны получить все детали, чтобы это могло быть реальным — провести судебный процесс по военным преступлениям. Этот парень жесток, и то, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видели», — заявил Байден.

Видео дня

На вопрос, можно ли назвать преступления, совершенные в Буче, геноцидом, Байден ответил журналистам:

«Нет. Я думаю, что это военное преступление», — подчеркнул он.

Слушайте подкаст на эту тему

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области.

Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп. Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Местная ритуальная служба насчитала уже около 340 тел жертв российских военных преступлений, у многих из которых были связаны руки.

Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.