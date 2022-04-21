Байден о сопротивлении Украины: «Они тверже и более гордые, чем я думал»

21 апреля, 04:56
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Байден заявил, что поражен действиями украинцев (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Байден заявил, что поражен действиями украинцев (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден на ежегодном собрании военачальников США в Белом доме похвалил стойкость украинских военных и отметил, что единство НАТО шокировало российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом заявлении американского лидера сообщает Reuters.

«Они тверже и более гордые, чем я думал. Я поражен тем, что они делают с вашей помощью», — восхитился Байден.

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Президент Соединенных Штатов выразил мнение, что Путин не рассчитывал на то, что эта война сможет сплотить НАТО.

Отмечается, что главный из вопросов собрания — конфликт в Украине, который, как опасаются чиновники США, может поставить под угрозу европейскую безопасность на долгие годы.

Соединенные Штаты поддерживают Украину в борьбе с Россией, вводя санкции и предоставляя военную помощь Киеву.

В то же время, сам Байден пока не планирует визит в украинскую столицу, как это уже сделали его европейские коллеги.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Владимир Путин НАТО Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джо Байден Война России против Украины

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