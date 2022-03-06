«Не верю, что вы хотите кровавой войны против Украины». Байден обратился к россиянам 6 марта, 00:05 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден не верит, что граждане России хотят «кровавой войны против Украины». Об этом говорится в его обращении, опубликованном в Twitter на странице Госдепа.

«Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которым вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные узы», — заявил глава Белого дома.

24 февраля Джо Байден одним из первых мировых лидеров осудил вторжение РФ в Украину, назвав его «непровоцированным и неоправданным». В тот же день он объявил о санкциях против крупнейших российских банков и ограничениях высокотехнологичного импорта.



26 февраля глава Белого дома подписал меморандум о немедленном выделении Украине $600 миллионов. Также Байден заявил, что США и союзники закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 80% американцев считают, что США должны прекратить покупать российскую нефть, 81% — что Вашингтон должен ввести дополнительные санкции против России, а 77% респондентов заявили, что Штатам следует арестовать активы, связанных с главой Кремля Владимиром Путиным российских олигархов. Также большинство выступает за бесполетную зону над Украиной.



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