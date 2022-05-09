Итоги Большой семерки. Продолжим делать все, чтобы Путин страдал — Байден
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Джо Байден по итогам видеоконференции лидеров стран Большой семерки заявил, что G7 будет продолжать усиливать «страдания Путина».
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«Сегодня я говорил с лидерами стран Большой семерки и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина», — заявил Байден.
В воскресенье, 8 мая, лидеры стран Большой семерки провели видеоконференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским.
В своем видеообращении украинский лидер заявил, что во время ходе саммита Большой семерки он почувствовал готовность мира помогать.
Лидеры Большой семерки заверили украинского президента в готовности помочь Украине защитить себя сейчас и сдержать дальнейшие акты агрессии.
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