Итоги Большой семерки. Продолжим делать все, чтобы Путин страдал — Байден

9 мая, 05:27
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден по итогам видеоконференции лидеров стран Большой семерки заявил, что G7 будет продолжать усиливать «страдания Путина».

Война России против Украины — главные события 8 мая

«Сегодня я говорил с лидерами стран Большой семерки и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина», — заявил Байден.

Видео дня
https://twitter.com/POTUS/status/1523354677676412934
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В воскресенье, 8 мая, лидеры стран Большой семерки провели видеоконференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что во время ходе саммита Большой семерки он почувствовал готовность мира помогать.

Лидеры Большой семерки заверили украинского президента в готовности помочь Украине защитить себя сейчас и сдержать дальнейшие акты агрессии.

https://www.youtube.com/embed/fIG9g3B3uDw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Владимир Путин Большая семерка Джо Байден G7 Война в Украине Саммит G7 Война России против Украины

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