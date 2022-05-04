Противостояние диктатору. США удостоверились в том, чтобы поток оружия в Украине не прекращался — Байден 4 мая, 02:33 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден заявил о том, что сделал все, чтобы «поток поставок вооружения в Украину не останавливался».

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«С начала вторжения России в Украину, что началось более 2 месяцев назад, мы отправили более 3 млрд долларов помощи по безопасности Украине. Только мы, не учитывая наших союзников. Эти деньги — прямая инвестиция в защиту свободы и демократии. Потому что если не противостоять диктаторам, история показала нам, что они продолжают возвращаться. Аппетит к власти продолжает расти», — заявил Байден.

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Глава Белого дома подчеркнул, что «борьба не будет дешевой», но еще дороже обойдется победа диктатуры.

Байден призвал Конгресс ускорить выделение дополнительных 33 миллиардов долларов для помощи Украине.

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«На прошлой неделе я отправил Конгрессу … дополнительный бюджет — красивый способ сказать, что нам надо больше денег — чтобы удостовериться, что Соединенные Штаты могут продолжать отправлять оружие прямо на передовую свободы в Украине, и продолжать предоставлять экономическую и гуманитарную поддержку и помощь украинскому народу. Я призываю Конгресс принять это финансирование быстро, чтобы помочь Украине продолжать добиваться успеха в борьбе с российской агрессией, как они сделали, когда выиграли битву за Киев», — заявил Байден.

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