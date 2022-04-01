«Требуется серьезная деэскалация». Байден не планирует вести переговоры с Путиным — Белый дом
Байден не общался с Путиным с 12 февраля (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Джо Байден не планирует разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным.
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Об этом заявила директор Белого дома по связям с общественностью Кейт Бедингфилд, сообщает CNN.
По ее словам, любой разговор потребует «серьезной деэскалации» со стороны РФ в Украине, а также «высокую планку» для возобновления отношений между двумя лидерами.
«В настоящее время нет. Нам совершенно ясно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от россиян значительной демонстрации серьезной деэскалации, а мы этого не увидели», — отметила Бедингфилд.
В последний раз Байден разговаривал с Путиным по телефону 12 февраля 2022 года — менее чем за две недели до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Ранее президент США заявил, что есть «некоторые признаки» того, что российский диктатор Владимир Путин самоизолировался и наказывает некоторых своих советников за провалы в войне против Украины.
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