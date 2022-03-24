«Это слишком». Премьер-министр Австралии негативно отреагировал на возможное участие Путина в саммите G20

24 марта, 04:42
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Скотт Моррисон (Фото:Darrian Traynor/Pool via REUTERS)

Скотт Моррисон (Фото:Darrian Traynor/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что обеспокоен потенциальной возможностью участия российского диктатора Владимира Путина в саммите G20 в ноябре 2022 года.

Об этом сообщает CNN.

«Идея сидеть за столом с Владимиром Путиным, которого Соединенные Штаты уже способны обвинить в военных преступлениях в Украине, для меня это слишком. Мы выражали обеспокоенность по этому поводу. Россия вторглась в Украину. Я имею в виду, что это насильственный и агрессивный акт, подрывающий международный правопорядок», — заявил Моррисон.

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Ранее правительство Австралии наложило санкции еще на 11 российских банков и государственных организаций. При этом большая часть банковских активов страны теперь подпадает под действие австралийских санкций вместе со всеми организациями, которые управляют суверенным долгом России.

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Новый список включает Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России. С недавним включением Центрального банка России санкции теперь нацелены на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Владимир Путин Австралия Большая двадцатка G20 Война России против Украины

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