«Это слишком». Премьер-министр Австралии негативно отреагировал на возможное участие Путина в саммите G20 24 марта, 04:42 Цей матеріал також доступний українською Скотт Моррисон (Фото:Darrian Traynor/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что обеспокоен потенциальной возможностью участия российского диктатора Владимира Путина в саммите G20 в ноябре 2022 года.



Об этом сообщает CNN.

«Идея сидеть за столом с Владимиром Путиным, которого Соединенные Штаты уже способны обвинить в военных преступлениях в Украине, для меня это слишком. Мы выражали обеспокоенность по этому поводу. Россия вторглась в Украину. Я имею в виду, что это насильственный и агрессивный акт, подрывающий международный правопорядок», — заявил Моррисон.

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Ранее правительство Австралии наложило санкции еще на 11 российских банков и государственных организаций. При этом большая часть банковских активов страны теперь подпадает под действие австралийских санкций вместе со всеми организациями, которые управляют суверенным долгом России.

Новый список включает Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России. С недавним включением Центрального банка России санкции теперь нацелены на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.



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