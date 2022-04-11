«Большой шаг вперед». Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов — посол 11 апреля, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Украинские солдаты на танках (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов.

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По его словам, дополнительная помощь от австралийского правительства будет предусматривать противотанковое оружие и заряды к нему.

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Речь идет о вооружении на 20 миллионов долларов.

«Для Австралии это большой шаг вперед. К тому же оказали помощь на сумму 70 миллионов долларов. Это уже четвертый пакет», — сказал он в эфире телемарафона.

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8 апреля стало известно, что Австралия передает Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster ценой около $38 млн.

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