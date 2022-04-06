Адвокаты России в Международном суде ООН отказались от сотрудничества с ней 6 апреля, 03:13 Цей матеріал також доступний українською РФ цинично попирает право (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Адвокаты РФ в Международном суде ООН отказались от сотрудничества с ней, в том числе по делам против России, которые начала Украина.



Об этом сообщает первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, цитируя адвоката РФ в институции Алана Пелле.

«Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, государство, которое так цинично его презирает», — заявил ученый, профессор международного права Парижского университета.

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Как отмечает Джапарова, в своем открытом письме Пелле отметил, что «смертоносная атака россии… растоптала» принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины резюмировала, что РФ «стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее».

3 марта Международный уголовный суд начал расследовать полномасштабное вторжение России в Украину.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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