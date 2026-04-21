Бауэр назвал военную победу Украины или России маловероятной и спрогнозировал, чем закончится война

Адмирал Роб Бауэр, который до января 2025 года возглавлял Военный комитет НАТО и был главным военным советником генерального секретаря Альянса, в интервью NV назвал маловероятной победу Украины или России в войне.

«Честно говоря, классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. И это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат», — заявил Бауэр в интервью NV.

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Он добавил, что в современных войнах придерживаться классического представления о победе все сложнее, приведя пример войны США против Ирана.

Также бывший советник генсека НАТО спрогнозировал, чем, вероятно, закончится война России против Украины.

«Либо экономика, либо давление мира на россиян повлекут медленный переход к своего рода замороженному конфликту, где есть линия фронта, и по обе стороны от нее могут происходить мелкие стычки время от времени. Это что-то вроде сценария с Северной и Южной Кореей, который, к сожалению, может продолжаться очень долго. Уничтожение России или Украины в этой войне не очень вероятно», — считает Бауэр.

Переговоры о прекращении войны России против Украины — последние новости

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоятся трехсторонние переговоры по завершению войны России против Украины, которые были приостановлены из-за конфликта на Ближнем Востоке.

6 апреля во время вечернего видеообращения Владимир Зеленский отметил, что Украина готовит свои предложения для усиления документа по гарантиям безопасности. Сейчас, по словам президента, по этому вопросу продолжается предметная работа с американской стороной.

3 апреля во время общения с журналистами Зеленский сообщил, что пригласил в Киев американскую переговорную делегацию, а также заявил, что Украина в ближайшие дни впишет в разработанный документ ответы на вопросы относительно гарантий безопасности.

В интервью Reuters, опубликованном 25 марта, Зеленский сказал, что Соединенные Штаты согласны предоставить Украине гарантии безопасности при условии, что Силы обороны выйдут из Донбасса.

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27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о требовании США вывести украинские войска с Донбасса в обмен на гарантии безопасности являются «ложью». Он подчеркнул, что Вашингтон не ставил таких условий и не требовал от Украины уступок территориями, а гарантии безопасности возможны только после завершения войны.

28 марта украинский лидер в ответ заявил, что США рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине только после завершения войны, в частности при условии вывода войск с Донбасса, но добавил что речь не идет о прямом давлении с их стороны.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что позиция Украины по территориальным вопросам не изменилась. Киев не согласится отдать России Донецкую и Луганскую области. В частности, в интервью Corriere Della Sera, опубликованном 3 марта, он заявил, что Украина не оставит Донбасс и его 200 000 жителей, поскольку отступление откроет России путь к центру страны и не остановит новых требований Кремля.

15 марта Трамп заявлял, что удивлен «нежеланием» Зеленского заключать мирное соглашение, потому что Путин «готов.