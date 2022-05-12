Напав на Украину, Путин завершил целую эпоху — Джонсон 12 мая, 05:26 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что полномасштабное вторжение российских войск в Украину завершило целую эпоху.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает Yle.

«Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после холодной войны, а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу», — заявил Джонсон.

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На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо Джонсон подтвердил, что Великобритания готова поддержать страну в случае нападения РФ.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

По данным СМИ, Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в Альянс на следующей недели.

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