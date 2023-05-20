«Победа Украины могла бы спасти Россию». Интервью с Энн Эпплбаум — о смертельной имперской идее, контрнаступлении ВСУ и окончании войны 20 мая, 09:27 Энн Эпплбаум считает, что сейчас целью войны, которую ведет Россия, является искоренение всего, что связано с Украиной (Фото:Anne Applebaum / Facebook)

Каким образом закончится война России против Украины? Как она уже изменила базовые политические установки на Западе? Почему не все страны становятся более демократическими и мирными с развитием международной торговли и ростом благосостояния? Каковы причины того, что Латинская Америка не понимает Украину и какой поддержки Украины ждать от США после выборов?



Об этом в эксклюзивном интервью Украинской службе Голоса Америки рассказала Энн Эпплбаум — штатный корреспондент журнала The Atlantic, лауреат Пулитцеровской премии, старший научный сотрудник Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса и Института Агора, автор нескольких исторических работ, в частности о Голодоморе в Украине. NV публикует интервью с разрешения редакции Голоса Америки.

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Автор: Тетяна Ворожко

Беседу с писательницей и историком записываем поздно вечером 11 мая в кинотеатре на улице Е в Вашингтоне. Делаем это сразу после показа фильма Слава Украине и общения с публикой его автора — французского философа, писателя и документалиста Бернара-Анри Леви, которое модерировала Эпплбаум.

Это уже второе большое интервью Украинской службы Голоса Америки с Энн Эпплбаум после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Во время разговора, который длится более получаса, время от времени мы возвращаемся к темам, которые поднимали тогда, — причины войны, влияние ошибочного понимания истории россиянами, вопрос ответственности общества, геноцид. Но за прошедший год природа войны стала понятнее, а ее окончание — ближе. За это время Эпплбаум побывала в Украине несколько раз и в ряде статей изложила свое видение, в частности, на причины зверств российских солдат, которые они совершают против украинского населения, и ожидания от украинского контрнаступления.

— Последний раз мы общались чуть больше года назад. Тогда вы только что вернулись из поездки в Украину, впервые после полномасштабного вторжения. Сейчас вы снова вернулись из Украины, где встретились с теми же людьми — президентом [Владимиром] Зеленским, его правительством. Какие отличия этих двух поездок вас поразили больше всего?

— О, это совсем другое ощущение — сейчас быть в Киеве. Впервые мы поехали в апреле 2022 года, сразу после того, как россияне покинули районы на севере от города. Тогда была неуверенная ситуация, все еще было ощущение неорганизованности. Люди еще привыкали к новому положению. Когда мы встречались с президентом Зеленским вечером, здание было темным. Тогда не было электроэнергии. Царило ощущение чрезвычайной ситуации. Действительно, Киев сейчас совсем не такой. Конечно, есть сирены воздушной тревоги, видно, что идет война, но на дорогах много машин, открыты рестораны и люди возвращаются.

Люди не то чтобы привыкли к войне, а научились с ней справляться, двигаться дальше. У меня есть подруга в Украине, с которой я общалась в очень плохой момент, когда отключали электричество, и она сказала мне: «Знаешь, до войны, если бы мне сказали, что у меня не будет интернета, что у меня электроэнергия будет только три часа в день, проблемы с водой, я бы сказала: „Боже мой, я так жить не могу“. А оказывается, что могу». И сейчас люди, пережив это особенно тяжелое время, чувствуют себя немного лучше от пребывания в городе.

— А относительно Зеленского, его правительства, месседжей, которые они пытаются послать?

— Теперь они четко понимают, что им нужно. Я считаю, что и министр обороны, и министр иностранных дел стали действительно опытными дипломатами. Они хорошо общаются с западной аудиторией, умеют хорошо доносить то, что им нужно. Я знаю, что в начале войны было много сомнений относительно того, действительно ли эта группа людей готова к такому вызову. И я считаю, что оборонная и дипломатическая часть администрации Зеленского начали работать очень хорошо.

— Одно из самых больших ожиданий сейчас — весеннее контрнаступление. Руководители США и Великобритании пытаются преуменьшить ожидания, говоря, что мы будем продолжать поддерживать Украину, независимо от его результатов. Но на самом деле, насколько политическая поддержка и отношение к помощи Украине людей со всего мира зависят от успеха контрнаступления?

— Дело не столько в успехе отдельных битв, сколько в том, что люди стремятся увидеть, что возможно. Способны ли украинцы вернуть себе достаточно территории, чтобы изменить ситуацию? Способны ли они хотя бы напугать россиян контролем над Крымом? Поэтому я думаю, что это повлияет не столько на помощь, сколько на восприятие войны. Это война, которая может закончиться в этом году, или она продлится еще 10 лет? Вы знаете, в Соединенных Штатах есть свой вызов — выборы 2024 года. И сейчас выглядит так, что кандидатом от республиканцев станет Дональд Трамп. Может, я ошибаюсь и случится что-то другое, но вполне может быть он. И хотя он говорит от имени меньшинства американцев, когда утверждает, что не поддерживает Украину, тем не менее, у него большое влияние в партии. И, конечно, если он станет президентом, это станет политикой США. Частично это продиктовано беспокойством относительно того, что произойдет, если война продлится еще год.

— Может ли успех контрнаступления привести к ситуации, когда Запад скажет: «Хорошо, Украина, ты сейчас в хорошей переговорной позиции, получила определенную территорию, Россия ослабла. Начните переговоры сейчас». Может ли успех контрнаступления привести к давлению на Украину с целью начала переговоров?

— Они могли бы это сделать, но я не хочу спекулировать. Это война, политический результат которой будет определяться военными победами или потерями. И Украина окажется в другом положении, если вернет, например, даже территорию на юге. Это уже будет другой разговор, чем разговор с Украиной, которая не смогла этого сделать.

— Мы говорили об этом в прошлый раз — пытались понять причины столь жестокого обращения российских солдат с украинцами. В одной из своих статей, которую вы написали в рамках The Reckoning Project, вы дали на это ответ. Можете рассказать нам об этом?

— Этот материал я написала с группой украинских журналистов. Проектом руководит Наталья Гуменюк, которая, на мой взгляд, является настоящей звездой в Украине. Они опросили людей, которые находились на оккупированной и недавно освобожденной территории в Украине, чтобы понять природу этой оккупации. И одна из очевидных вещей заключается в том, что эта невероятная жестокость частично происходит из-за ощущения потери контроля российскими солдатами. Они не могли понять, в каком обществе оказались. Все, о чем им говорили, оказалось неправдой. Им сказали, что Украины не существует: «Есть горстка лидеров — и как только вы от них избавитесь, все там станут счастливы». Это оказалось неправдой. Люди к ним относятся враждебно, от них защищаются. Было движение сопротивления. И они среагировали такими крайними формами жестокости: арестами, избиениями, убийствами, пытками. Они не могли понять, где они. Они не могли понять поведение людей. Все для них не имело смысла.

Они сосредоточились на двух конкретных группах людей. Одна — местные избранники, мэры, руководители городских советов. Вот есть местный мэр, настоящий мэр, его избрала община, он популярен, у него есть обязанности перед городом или селом, и люди его уважают. Россияне с таким никогда не сталкивались, потому что у них нет настоящих политиков. У них нет избранных политиков. У них есть кто-то, кого назначили, с коррупцией или нет, а не настоящий демократический лидер. И поэтому для них эти люди непонятны. И они часто их арестовывали. Большинство руководителей городов и сел в оккупированной части Херсонской области были арестованы или пропали без вести. Членов городских советов, людей, которые работают в городской администрации, государственных служащих — многих из них арестовывали, избивали, иногда убивали, они исчезали.

А вторая группа — это волонтеры, руководители волонтерских организаций. Это люди, которые спонтанно организовывали, например, доставку еды старикам или, в некоторых случаях, когда полиция исчезала после оккупации, устанавливали ночные патрули, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Россияне не могли этого понять. Лидер одной волонтерской группы на оккупированной территории рассказал нам в интервью, которое вошло в статью, что россияне постоянно спрашивали его, почему он это делает. Кто это организовывает? А он сказал, что никто не организовывает: «Я — лидер, я решаю». «А откуда у вас деньги?» «Я хожу, прошу у людей деньги, и они мне их дают». «Зачем ты это делаешь?» «Потому что я хочу помогать людям». Им это было совершенно непонятно. И их реакцией была жестокость. Для них это действительно чужая страна. Я думаю, что столкновение культур помогает объяснить эту жестокость.

— Может ли это также объяснить причины войны — столкновение культур? Или здесь больше попытка России восстановить империю?

— Причина войны — вера Путина в то, что Украина не является настоящей страной. А потом, когда они столкнулись с настоящими украинцами, которые отбивались от них, возникало желание их уничтожить. В этом смысле это стало геноцидной войной. Их цель состоит в том, чтобы искоренить украинскую культуру, украинское правительство, украинцев, любого, кто говорит на украинском языке. На школы и университеты давят, чтобы они перешли с украинского на русский или отказались от украиноязычных учебников, украинской истории. Цель войны теперь больше, чем просто восстановление империи — речь идет об искоренении того, что является Украиной.

— Украинцы годами и веками пытались донести миру: посмотрите, мы не русские, а другие. И только теперь мир смог это увидеть и понять.

— Что ж, война многое прояснила. Посмотрите, Украина и Россия были тесно связаны, много лет входили в одну империю. Есть много браков между украинцами и русскими, что может быть хорошо. Соединенные Штаты и Канада также очень близки, здесь тоже люди женятся между собой. Канадцы переезжают в Соединенные Штаты, и американцы переезжают в Канаду, и это привычно. Можно представить подобные отношения между Украиной и Россией при другом руководстве и другом типе политической культуры. Есть общая история, общая литература и так далее. Но, к сожалению, при нынешнем руководстве России это стало невозможным. Это как будто Америка сказала, что Канада не должна существовать. И поэтому мы хотим уничтожить всех канадцев и все проявления канадской культуры. Это бы немедленно стерло любые нормальные отношения.

— Насколько важно то, что происходит в Украине, официально признавать геноцидом на как можно большем количестве площадок, большим количеством стран и организаций, и преследовать как геноцид?

— Меня немного волнует термин «геноцид», поскольку его используют чрезмерно, и я больше заинтересована в преследовании России за конкретные военные преступления, если можно предоставить доказательства. Я считаю, например, решение Международного уголовного суда об обвинении Путина в депортации украинских детей замечательным, поскольку это конкретное преступление. То, что россияне делают с украинскими детьми, пытаясь сделать из них россиян, — геноцид. Суд использовал формулировку «похищение» и установил, что это нарушение закона. И это то, что людям легко понять. Я надеюсь, что в конце концов будут четко названы преступления, связанные с конкретными людьми, с именами, датами и так далее. The Reckoning Project — один из ряда проектов, которые уже сейчас пытаются установить, что именно произошло и почему. И я думаю, что это путь, по которому, надеюсь, пойдут украинские прокуроры и что в конце этого процесса люди скажут: правильно, мы понимаем, что это был геноцид, но нам нужно установить, что именно произошло.

— А как насчет россиян вообще? Насколько большая ответственность лежит на тех, кто поддерживает войну?

— Все страны несут ответственность за то, что делается от их имени. Но это не значит, что каждый россиянин виновен в геноциде или что каждый россиянин хочет этой войны. Я в это не верю. Россияне, которых я знаю, которые больше всего выступают против войны, чувствуют за нее ответственность. Поэтому, да, конечно, как страна они несут за это ответственность.

— Как историк, какой вы видите историческую роль Голодомора и того факта, что никто в России не был привлечен за это к ответственности?

— Не только Голодомор. Это уходит в далекое прошлое. Вы знаете, что есть и другие случаи за многие годы. Но да, я думаю, Россия оказалась неспособной понять историю Украины, понять, что было сделано с Украиной в прошлом, понять Голодомор, понять попытки искоренить украинский язык в XIX веке, уничтожить украинские театры и прекратить печать украинских книг. В России не знают историю российских репрессий в Украине.

И это часть того, почему россияне так плохо поняли Украину. Меня очень поразил тот факт, что Путин так мало понимает Украину, а он интересуется историей. Он даже написал эту смешную статью об Украине и украинской истории. Не знаю, откуда у него такая информация, но он очень плохо информирован. И я думаю, что это плохое понимание истории способствовало тому, что была развязана эта война.

— Как вы считаете, может ли достижение справедливости быть предметом переговоров, например, о мирном соглашении?

— Независимо от того, хочет кто-то этого или нет, после этой войны мы будем постоянно стремиться к справедливости, это продлится до конца наших жизней. Будут попытки задокументировать то, что произошло, будут требования возмещения. Все, кто сейчас живет в Украине, будут помнить, что произошло, и постоянно будут пытаться привлечь Россию к ответственности. Вопрос, что такое справедливость и что она означает, получит развитие. Могут быть разные ответы. Некоторые из них могут быть предоставлены международными судами, некоторые, возможно, будут содержать репарации, некоторые из них могут быть публичными извинениями. Это лишь начало разговора, который продлится много лет.

— Может ли победа Украины и поражение России быть полезной для россиян — даст ли им возможность оценить настоящее, прошлое и понять, что они сделали и что было сделано с ними?

— Я глубоко верю, что победа Украины могла бы спасти Россию. Буквально спасти Россию. Ведь Россия является страной, которая живет за счет имперской идеи, а она для россиян просто смертельна. Сколько россиян без надобности погибло в этой войне? Сколько крови и денег было потрачено на эту войну и на другие войны — в Чечне, Грузии, Сирии? Вспомните злоупотребление ресурсами в России. Сколько денег и власти получили люди в Москве во имя империи и во имя того, чтобы сделать Россию великой? И подумайте, насколько это ужасно для простых россиян. Да, поражение дало бы России шанс, и в том числе обычным россиянам, спросить, та ли это страна, в которой мы хотим жить? Это был бы лучший результат этой войны.

— Последний опрос Pew показал, что большинство людей в США воспринимают Украину положительно, но 34% — отрицательно. И это поражает. Почему около трети американцев воспринимают негативно страну, которая борется за свое выживание? Так много среди них потребителей российской пропаганды?

— Это не только российская пропаганда. Американская ультраправая и ультралевая пропаганда также сосредоточена на поддержке России и атаках на Украину. Есть ряд очень известных и важных американских политиков, и первым среди них является Дональд Трамп, которые открыто и достаточно агрессивно настроены против Украины. И они влияют на людей, к сожалению. Еще одна интересная вещь заключается в том, что поддержка Украины в Америке растет, когда кажется, что украинцы выигрывают. Иногда она падает или становится слабее, когда становится менее понятно, каким будет результат. И, наконец, Америка сейчас очень поляризована, взгляды зависят от партийной принадлежности. Тот факт, что [Джо] Байден является президентом и поддерживает Украину, почти по определению означает, что определенный процент американцев так не поступает. Это, возможно, важнее, чем российская пропаганда.

— И мы также видим, согласно тому же опросу, что более молодые американцы считают, что страна должна сосредоточиться на внутренних проблемах, а не заниматься международными конфликтами, не вмешиваться в дела других стран. Учитывая также и выборы — стоит ли Европе быть готовой действовать без Соединенных Штатов? Должны ли они быть готовы к тому, что Соединенные Штаты могут стать ненадежным, незаинтересованным партнером в будущем?

— Европа должна это сделать. Но я не вижу никакой перспективы того, что это произойдет достаточно быстро, чтобы Европа стала настоящим игроком в сфере обороны. Эта стратегия требует огромных инвестиций, которых еще никто не делал. Мой муж, польский политик (Радослав Сикорский — ред.), говорит об этом десять лет. Я прочитала так много статей, которые описывают, что это возможно, что может быть европейская армия, европейская стратегия. Но пока я не вижу воли в Европе, чтобы это сделать. И даже если бы завтра было такое решение, все равно понадобилось бы много лет, чтобы это стало реальностью. И одна из действительно важных вещей, которым нас научила эта война, заключается в том, что Соединенные Штаты остаются незаменимым партнером. Ресурсы, которые могут предоставить США в плане оружия, боеприпасов, а также разведки, настолько превосходят те, что может дать Европа, что, к сожалению, понадобится много времени, чтобы догнать.

— Вы упомянули об аргументе левых, и он очень распространен в Латинской Америке. Бразильский президент [Лула да Силва] даже заявил, что Запад должен прекратить посылать оружие в Украину, поскольку это лишь затягивает конфликт. Вроде бы не так трудно понять, что жертве нужны ресурсы, чтобы защититься от более крупного агрессора. Что происходит морально и интеллектуально с теми, кто использует этот аргумент?

— Происходит то, что вы слышите десятилетиями, — подозрения в отношении Соединенных Штатов. Неспособность людей в Латинской Америке поверить, что Россия начала войну. Они думают, что Америка скорее всего виновата в продолжении войны. Это сосредоточенность на Соединенных Штатах и нехватка знаний о России и Украине. Вы знаете, Украина не была очень активной в дипломатии в Латинской Америке в течение последних 30 лет. Многие лидеры Латинской Америки не знают эту страну. Итак, это сочетание невежества и фиксации на Америке, дескать, если что-то в мире идет плохо, то здесь должна быть вина Америки.

— Почему Запад, похоже, снова и снова очаровывается Россией — перезагружает отношения и тому подобное?

— Это не очарованность. До этой войны проблема заключалась в том, что последние два-три десятилетия Россия просто не была приоритетом. Когда Холодная война закончилась, многие западные лидеры восприняли это с большим облегчением — теперь можно думать о чем-то другом. Они хотели думать о Ближнем Востоке или о Китае, сосредоточиться на чем-то другом. Было время, когда в Европе не осталось ни одного американского танка. Мы вернули домой столько техники и солдат, что там почти ничего не осталось. И люди это воспринимали с облегчением. Казалось, что думать о России или волноваться из-за России — это для старого поколения и это взгляд назад. Людей, которые напоминали о России, высмеивали или игнорировали. У меня есть друг британец, который написал книгу под названием Новая холодная война, она была опубликована 15 лет назад. И люди над ним смеялись: «Да он просто старый воин Холодной войны! Он хочет вернуться к Холодной войне!» Хотя он просто изложил факты.

И это наряду с желанием вести бизнес с Россией. Большая часть европейского процветания за последние даже не 30, а 50 лет базировалась на относительно дешевых поставках природного газа из России. Так что эти вещи в совокупности стимулировали не замечать происходящего. Сейчас это изменилось. Война для людей стала большим потрясением. Кадры танков, едущих по сельской местности, и беженцев на вокзалах, я думаю, произвели большое впечатление на людей, особенно в Германии, а также во Франции и Британии. И я не предвижу возвращения к какому-то предыдущему статус-кво.

— Надо сказать, что в Украине есть много людей, которые десятилетиями тоже смеялись над российской угрозой.

— Конечно. В Украине в декабре 2021 года, когда я там была, тоже были люди, которые не верили в российскую угрозу.

— Один из политических принципов после окончания Холодной войны заключался в том, что когда страна становится более процветающей, она становится более демократичной, менее агрессивной, вносит свой позитивный вклад в международную систему. Так произошло с Польшей, так произошло с Украиной, так произошло с другими странами Восточной Европы. С Россией этого не случилось. Когда Россия становится богаче, она становится более опасной. Так стоит ли Западу переосмыслить эту предпосылку и, возможно, не инвестировать, не помогать, не торговать с теми странами, где рост благосостояния ведет к более агрессивной политике?

— Это очень большой вопрос. Конечно, это касается не только России, но и Китая. И прямо сейчас в Вашингтоне это обсуждается. Да, в 1990-х годах предположение заключалось в том, что торговля и хорошие дипломатические отношения с автократиями не обязательно сделают их демократиями — я не думаю, что люди так считали, они были не настолько наивными — но по крайней мере это сделает их более дружественными и усложнит им возможность начинать с нами войну. Считалось, что там, где будет взаимный интерес, потому что будет торговля, у людей будет заинтересованность в отсутствии конфликта. И эта вера основывалась на немецком опыте торговли с Россией в 1980-х годах, на успешном поглощении Центральной Европы [демократической] Европой в 1990-х и 2000-х годах. И, конечно, фактически она базировалась на более глубоком европейском опыте 1940−50-х годов. Если мы все создадим торговую организацию, мы больше не будем воевать друг с другом. Так что это имело логическую основу, и поэтому, я считаю, эта вера была настолько глубокой.

Теперь понятно, что в определенных странах, особенно там, где есть элита, способная манипулировать экономикой таким образом, что выгоды от торговли в основном достаются ей, где есть компании, которые стремятся торговать с Америкой, Европой, чтобы украсть их патенты и идеи и т. д. , что является одним из обвинений против Китая, там с торговлей может быть больше проблем, чем пользы. Прямо сейчас происходит определенный поворот. Торговля с Россией закончилась. От нее мало что осталось. И сейчас видно, как в Вашингтоне применяют тот же аргумент в отношении Китая. Я не знаю, чем это закончится. С Китаем сложнее, потому что это гораздо большая экономика. И он гораздо важнее для Америки, чем когда-либо была Россия.

— Есть ли какие-то другие важные уроки этой войны?

— Один из, возможно, самых больших уроков заключается в том, чтобы понять и остановить агрессию автократии, прежде чем она зайдет слишком далеко. Я думаю, что Россию можно было остановить в 2014 году.

— И последний вопрос. Каким образом может закончиться эта война?

— Настоящее окончание войны — это не просто прекращение огня. Не временно, на несколько месяцев. Настоящий конец войны будет тогда, когда в Москве произойдут политические изменения. И это не обязательно означает смену режима. И я даже не знаю, означает ли это, что Путин должен уйти.

Некоторые люди не согласны со мной, но, возможно, это могло бы быть даже с ним. И это изменение заключается в том, что россияне понимают, что война была ошибкой, и они уходят, выводят свои войска. Но могу сказать, что должны произойти политические изменения, и это может быть вызвано военным поражением. Это могло бы быть вызвано внутренними распрями в Москве. Это может быть вызвано просто огромным количеством жертв, которые накапливаются, когда люди — жены, матери, сестры и друзья по всей России — начинают протестовать.

Просто должен возникнуть переломный момент. Почему Франция вышла из Алжира в 1962 году? Потому, что произошел такой сдвиг. Почему британцы покинули Ирландию, где ситуация удивительно похожа — соседняя страна, есть общий язык, долгая история. Почему они покинули Ирландию? Точно так же. Оказалось, оно просто того не стоит. Люди перестали верить в эту войну. Они больше не хотели воевать. Вот такое изменение должно произойти. И мы можем к нему быть достаточно близко, а можем — и далеко. Я понимаю, что в Киеве так думают многие люди. Они понимают, что это не только военная победа. Им также нужно оставить какой-то политический след. И кое-что из того, что вы сейчас видите, является попыткой создать такую ситуацию.