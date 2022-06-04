Зеленский призвал мэров США пересмотреть побратимские отношения американских и российских городов 4 июня, 09:28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 90-й ежегодной Конференции мэров США, заявил, что десятки американских городов сохраняют «побратимство» с населенными пунктами РФ.

«Мир видел разные тирании. В разное время. Под разными флагами. И все их объединяет то, что они пренебрегают правами и свободами обычных людей. Тираны не признают права и свободы местного самоуправления. И обычно именно свободные люди в городах, выбирающих все же свободу, ставят точку в истории тиранов. И чтобы поставить такую точку, нужно не разрешать тиранам пользоваться связями со свободным миром. Какими-либо связями», — отметил Зеленский.

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По его словам, все еще сохраняющееся «побратимство» американских городов с российскими дает РФ возможность говорить, что она не изолирована даже после вторжения в Украину. США же такие «побратимские отношения» не дают ничего, добавил президент.

«Полномасштабная война в Европе и дестабилизация мировых рынков, произошедших по вине России, напрямую сказываются на жизни каждого народа и всех городов свободного мира. Поэтому призывайте давить на Россию еще больше. Не помогайте ей оправдывать себя. Не сохраняйте связи с ней. И прошу, пожалуйста, не разрешайте тем, кто стал убийцами, называть вас своими собратьями», - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина запланировала амбициозный проект восстановления страны после войны.

«Я приглашаю вас – ваши города, компании и специалистов – принять участие в реализации этого проекта. Вы также можете стать именно теми людьми, которые выбирают защиту свободы и ставят точку в истории тирании», — подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что конференцию открыла вице-президент Соединенных Штатов Камала Гаррис. В мероприятии приняли участие мэры Хьюстона, Санта-Фе, Мэдисона, Колумбуса, а также ряда других городов.

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