Глава МИД Словакии допустил, что «можно будет простить» Россию за вторжение в Украину

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирования войны в Украине «требует налаживание коммуникации» с Россией.

По мнению Бланара, войну России против Украины нельзя завершить с помощью оружия, поэтому ее нужно закончить с помощью дипломатии и с «соблюдением международного права».

«Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией», — сказал он.

Также министр заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с РФ. В том числе, он допустил «прощение» Москвы.

«А может, даже простить все, что произошло», — добавил Бланар.

Украинская сторона пока официально не комментировала такое резонансное заявление главы МИД Словакии.

28 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за того, что тот якобы ненавидит его.