Глава МИД Словакии допустил, что «можно будет простить» Россию за вторжение в Украину
Юрай Бланар заявил, что якобы можно простить Россию (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)
Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирования войны в Украине «требует налаживание коммуникации» с Россией.
Об этом сообщает STVR.
По мнению Бланара, войну России против Украины нельзя завершить с помощью оружия, поэтому ее нужно закончить с помощью дипломатии и с «соблюдением международного права».
«Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией», — сказал он.
Также министр заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с РФ. В том числе, он допустил «прощение» Москвы.
«А может, даже простить все, что произошло», — добавил Бланар.
Украинская сторона пока официально не комментировала такое резонансное заявление главы МИД Словакии.
28 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за того, что тот якобы ненавидит его.